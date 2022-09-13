Гарантії безпеки України. Офіс президента презентував рекомендації до договору

13 вересня 2022, 14:41

Гарантії безпеки України. Офіс президента презентував рекомендації до договору

У Києві керівник Офісу президента Андрій Єрмак та генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували проект із гарантій безпеки України. Про це пише УНІАН.

У рекомендаціях міститься заклик до створення Київського договору про безпеку – спільного документа про стратегічне партнерство, який об'єднає Україну з державами-гарантами.

Рекомендації передбачають багаторівневий підхід до гарантій. Очікується, що основна група союзників візьме на себе чіткі зобов'язання щодо підтримки Збройних сил України, а ширша група надасть невійськові гарантії, побудовані навколо санкційних механізмів.

Запропоновані рекомендації передбачають кілька пунктів.

Один із них полягає в тому, що найсильнішою гарантією безпеки для України є її здатність захищатися від агресора відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Крім того, у документі зазначається, що гарантії безпеки мають бути ствердними та чітко сформульованими.

Вони окреслюватимуть низку зобов'язань, взятих групою гарантів разом з Україною.

Також наголошується, що гарантії мають бути політично та юридично обов'язковими для виконання на основі двосторонніх угод, але об'єднані у рамках спільного документа про стратегічне партнерство під назвою «Київський договір безпеки».

Відповідний договір об'єднає основну групу країн-союзників та Україну.

Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великобританії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

Пакет гарантій містить як превентивні заходи військового, фінансового, інфраструктурного, технічного, інформаційного характеру для запобігання новій агресії, так і заходи, які мають бути вжиті негайно у разі нового зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність України.

Крім того, структура Київського договору безпеки передбачає повноцінний санкційний пакет проти країни-агресора, а також може містити додаткові компоненти, такі як Угоди про забезпечення України сучасними системами ПВО/ПРО, регіональні угоди щодо безпеки у Чорному морі тощо.

«Гарантії безпеки не заміняють прагнення України вступити до НАТО. Це прагнення закріплене в українській Конституції та є суверенним рішенням України. Також Україна прагне членства в ЄС. Придбавши його, вона зможе скористатися положеннями про взаємну оборону», – розповіли у ВП.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна негайно розпочинає роботу з рекомендаціями до договору щодо гарантій безпеки для України, не очікуючи на закінчення війни.

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