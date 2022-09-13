Охлобистін закінчив знімання для свого фільму. Матеріал збирав на окупованих частинах Донбасу

13 вересня 2022, 17:42

Охлобистін закінчив знімання для свого фільму. Матеріал збирав на окупованих частинах Донбасу

Іван Охлобистін (ліворуч) в окупованому Донецьку. Фото: КП Іван Охлобистін (ліворуч) в окупованому Донецьку. Фото: КП

Актор і режисер з РФ Іван Охлобистін закінчив знімання матеріалу для свого фільму про Донбас. Матеріал він збирав на окупованій частині Донецької області, зокрема, на позиціях бойовиків на фронті.

Як повідомляє сепаратистський сайт «ДАН», стрічка «познайомить глядача з жителями краю, їхніми прикростями та радощами».

«Все зняли вже. Творче завдання було максимально поговорити з людьми різними: і на позиціях, і з тими, хто займається сільськогосподарською діяльністю, шахтарями, само собою, господарями, водіями автобусів, перукарями, барбершоперами, в кафешках. Щоб взагалі в Росії у людей було не уявлення про народ Донбасу, як про статистичну одиницю, а от персоніфіковано, наприклад, це — Петро, це — Сашко, це — Лариса Іванівна, це — Сергій Петрович. Це дуже важливо, коли людей відчуваєш так, в обличчя — і ставлення інше», — запевняє Охлобистін.

На окуповану територію він приїхав із дружиною Оксаною та донькою Варварою, які також допомагали у «збиранні матеріалу». Зокрема, дочка розповіла Охлобистину про знайомство із двома медиками — батьком та сином.

Росіянин запевняє, що всі «герої фільму прекрасні».

«Це, наприклад, водій 42 рейсу (у Донецьку), я ось не пам'ятаю імені», — заявив він.

Крім того, росіянин повідомив, що на Донбасі, «через ситуацію, навіть коли приїжджають люди на короткий термін, вони починають цінувати смак життя».

Як пише російська «Комсомольська правда», фільм Охлобистіна — «про життя людей» не лише на окупованій частині Донеччини, а й Луганщини.

Також наголошується, що жителі Донбасу «будуть у центрі сюжету фільму». Зокрема, актор поговорив з аграріями, шахтарями.

«Ці бесіди "про життя" ляжуть в основу документального фільму», — зазначає видання.

Прем'єру заплановано на кінець цього року або початок наступного.

Зазначимо, що у 2016 році росіянин отримав «паспорт ДНР». Держкіно України заборонило до прокату усі фільми за участю Охлобистіна.

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