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Охлобыстин закончил съемки для своего фильма. Материал собирал на оккупированных частях Донбасса

13 сентября 2022, 17:42

Охлобыстин закончил съемки для своего фильма. Материал собирал на оккупированных частях Донбасса

Иван Охлобыстин (слева) в оккупированном Донецке. Фото: КП Иван Охлобыстин (слева) в оккупированном Донецке. Фото: КП

Актер и режиссер из РФ Иван Охлобыстин закончил съемки материала для своего фильма о Донбассе. Материал он собирал на оккупированной части Донецкой области, в том числе на позициях боевиков на фронте.

Как сообщает сепаратистский сайт «ДАН», лента «познакомит зрителя с жителями края, их горестями и радостями».

«Все сняли уже. Творческая задача была — максимально поговорить с людьми разными: и на позициях, и с теми, кто сельскохозяйственной деятельностью занимается, шахтерами, само собой, хозяйками, водителями автобусов, парикмахерами, барбершоперами, в кафешках. Чтобы вообще в России у людей было не представление о народе Донбасса, как о статистической единице, а вот персонифицировано, например, это — Петя, это — Саша, это — Лариса Ивановна, это — Сергей Петрович. Это очень важно, когда людей чувствуешь так, в лицо — то и отношение другое», — уверяет Охлобыстин.

На оккупированную территорию он приехал с женой Оксаной и дочерью Варварой, которые также помогали в «сборе материала». В частности, дочь рассказала Охлобыстину о знакомстве с двумя медиками — отцом и сыном.

Россиянин уверяет, что все «герои фильма прекрасны».

«Это, например, водитель 42 рейса (в Донецке), я вот не помню имени», — заявил он.

Премьера запланирована на конец этого года или начало следующего.

Кроме того, россиянин сообщил, что на Донбассе, «в силу ситуации, даже когда приезжают люди на короткий срок, они начинают ценить вкус жизни».

Как пишет российская «Комсомольская правда», фильм Охлобыстина — «о жизни людей» не только на оккупированной части Донетчины, но и Луганщины.

Также отмечается, что жители Донбасса «будут в центре сюжета фильма». В частности, актер поговорил с аграриями, шахтерами.

«Эти беседы "о жизни" лягут в основу документального фильма», — отмечает издание.

Отметим, что в 2016 году россиянин получил «паспорт ДНР». Госкино Украины запретило к прокату все фильмы с участием Охлобыстина.

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