Шольц провів розмову з Путіним: Говорили про виведення військ із України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели 1,5-годинну телефонну розмову, яка стосувалася війни РФ проти України та її наслідків. Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт.



Шольц закликав Путіна якнайшвидше знайти дипломатичне рішення, засноване на припиненні вогню, повному виведенні російських військ та повазі територіальної цілісності та суверенітету України. Він підкреслив, що будь-які подальші кроки Росії з анексії не залишаться без відповіді і не будуть визнані за жодних обставин.



Також канцлер Німеччини закликав Путіна звертатися із взятими в полон військовослужбовцями відповідно до положень міжнародного гуманітарного права, а також забезпечити безперешкодний доступ до них Міжнародного комітету Червоного Хреста.



Крім цього, Шольц наголосив на необхідності забезпечення безпеки Запорізької АЕС. Він закликав уникати будь-яких кроків щодо ескалації та негайно виконувати заходи, рекомендовані у доповіді МАГАТЕ.



Шольц та Путін також говорили про продовольчу кризу. Канцлер підкреслив важливу роль зернової угоди під егідою ООН і звернувся до президента Росії із закликом не дискредитувати угоду та й надалі виконувати її у повному обсязі.