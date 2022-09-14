«ДНР»: Евакуйовано школи у кількох містах через загрозу вибухів

У підконтрольних угрупованні «ДНР» Харцизьку, Іловайську та Зугресі (усі міста входять до так званого Великого Харцизька) евакуювали учнів шкіл через анонімне повідомлення про мінування.



Про це повідомила голова адміністрації Харцизька Вікторія Жукова.



«До всіх шкіл Великого Харцизька надійшло анонімне повідомлення про мінування. Прошу не панікувати та зберігати спокій. Усі спецслужби виїхали на місця, ведеться необхідна робота», - написала Жукова у своєму телеграм-каналі.



«Мер» Іловайська Руслан Дудніков сказав «ДАН», що всіх учнів та співробітників шкіл виведено на безпечну відстань.



Телеграм-канал «Типовий Донецьк» також повідомляє, що у Донецьку евакуювали вчителів зі шкіл через повідомлення про мінування. Навчальний процес у місті з 1 вересня стартував в онлайн-режимі.