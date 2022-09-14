«ДНР»: Эвакуированы школы в нескольких городах из-за угрозы взрывов

В подконтрольных группировке «ДНР» Харцызске, Иловайске и Зугрэсе (все города входят в так называемый Большой Харцызск) эвакуировали учащихся школ из-за анонимного сообщения о минировании.



Об этом сообщила глава «администрации» Харцызска Виктория Жукова.



«Во все школы Большого Харцызска поступило анонимное сообщение о минировании. Прошу не паниковать и сохранять спокойствие. Все спецслужбы выехали на места, ведется необходимая работа», — написала Жукова в своем телеграм-канале.



«Мэр» Иловайска Руслан Дудников сказал «ДАН», что все учащиеся и сотрудники школ выведены на безопасное расстояние.



Телеграм-канал «Типичный Донецк» также сообщает, что в Донецке эвакуируют учителей из школ из-за сообщений о минировании. Учебный процесс в городе с 1 сентября стартовал в онлайн-режиме.