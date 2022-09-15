Окупанти вдарили по Бахмуту, під завалами багатоповерхівки шукають чотирьох людей

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: ОВА

Найактивніше на Донеччині російські війська стріляли в Бахмутському районі. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Близько півночі росіяни зруйнували багатоповерхівку в Бахмуті. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати чотири особи. На місці працює ДСНС. У Торецьку росіяни влучили у лікарню — поранили одну людину, пошкодили три відділення», — зазначив очільник ОВА.



За його словами, у Світлодарській громаді окупанти обстрілювали Відрадівку та Майорськ. Вночі були «прильоти» Сіверськом, пошкоджені приватні будинки.



У Покровському районі росіяни вдарили по Мирнограду та Авдіївській та Очеретинській громадах. У Мирнограді влучили у шахту, поранено одну людину. За попередньою інформацією, стріляли касетними боєприпасами із РСЗВ «Смерч».



«В Авдіївці знову — масований артобстріл центру міста. Наслідки встановлюємо. В Очеретинській громаді з "Ураганів" обстріляли Новобахмутівку», — сказав Кириленко.

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