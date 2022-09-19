СБУ у Покровську затримала диверсантів із угруповання «Мотороли»

Правоохоронці на Донеччині затримали «законсервованих» диверсантів РФ з угруповання «Мотороли». Про це повідомили у СБУ.

Зазначається, що зловмисників було затримано в Покровську, куди вони прибули для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України. У них вилучили посвідчення учасників незаконних збройних формувань та арсенал автоматичної зброї та боєприпасів, замаскованих у спеціально обладнаних схованках.

«За даними слідства, зловмисниками виявились двоє місцевих жителів, які у 2014 році приєднались до лав терористичних угруповань «Восток» і «Славянская брігада». Під керівництвом ватажка з позивним «Моторола» вони брали активну участь у бойових діях проти українських військ поблизу Краматорська», - повідомили в СБУ.

Затриманим вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 («участь у терористичній групі чи терористичній організації») КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що минулої доби в регіоні російські війська зруйнували 14 будинків, обстрілявши 14 населених пунктів.