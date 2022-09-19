Российская армия за сутки обстреляла 14 населенных пунктов Донецкой области

За минувшие сутки в Донецкой области российские войска разрушили 14 домов, правоохранителями задокументировано 23 обстрела оккупантов региона. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые. Среди раненых – ребенок в Торецке.



Отмечается, что оккупанты за сутки обстреляли 14 населенных пунктов - города Авдеевка, Торецк, Бахмут, Краматорск, Угледар, пгт Нью-Йорк и Щербиновка, села Богородичное, Ягодное, Комар, Нелиповка, Карловка, Новоочеретоватое, Ласточкино.



Уничтожены и повреждены российскими снарядами 19 гражданских объектов в регионе – 14 жилых домов, трансформаторная подстанция, два учебных заведения.

Обстреливали регион оккупанты авиацией, ракетами «С-300», РСЗО «Град», артиллерией.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 173 человека, с начала обязательной эвакуации – около 17 600 человек, в том числе 2902 – дети, 816 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что трое мирных жителей области погибли от российских обстрелов за сутки.