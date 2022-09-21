Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії

Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ. Під час відеозвернення він повідомив, що відповідний указ уже підписано.



«Вважаю за необхідне підтримати пропозицію Міноборони та Генерального штабу про проведення в РФ часткової мобілізації», — сказав президент РФ.



Путін заявив, що призову на військову службу підлягатимуть «тільки громадяни, які зараз перебувають у запасі». Вони проходитимуть «додаткову підготовку з урахуванням досвіду спецоперації».



Він додав, що мобілізаційні заходи розпочнуться сьогодні, 21 вересня.



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