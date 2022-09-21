У Мінцифрі відповіли на плани Путіна щодо мобілізації

У міністерстві цифрової трансформації України у зв'язку із планами РФ провести мобілізацію обіцяють ще більше уваги приділяти проекту «Армія дронів». Про це повідомив міністр Михайло Федоров.

«Наша ж команда ще більше приділятиме уваги проєкту «Армія дронів», щоб забезпечувати ЗСУ сучасними ефективними безпілотниками. На кожного мобілізованого та танк у рф має бути кілька бойових снарядів для дронів у нас», - заявив міністр.

Також він висловив упевненість у тому, що українські технологічні компанії мають сфокусуватися на розвитку технологій у military-tech, стати «ще більш інноваційними, швидкими та гнучкими».

Раніше, нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ погрожував західним країнам застосуванням ядерної зброї.