Ще 12 млрд доларів може отримати Україна від США

Сполучені Штати Америки попередньо погодили виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі 12 млрд доларів. Про це повідомив Reuters.



Конгресмени дійшли відповідної угоди при обговоренні нового законопроекту про тимчасові витрати США. Один із джерел зазначив, що цим законом також виділять фінансування для переселення афганських біженців.



Раніше президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з пропозицією надати Україні нову екстрену військову та економічну допомогу у розмірі 11,7 млрд доларів.



Конгрес повинен у п'ятницю ухвалити закон про витрати, який також фінансуватиме широкий спектр програм уряду США.

