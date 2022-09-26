Ще 12 млрд доларів може отримати Україна від США

26 вересня 2022, 20:20

Ще 12 млрд доларів може отримати Україна від США

Сполучені Штати Америки попередньо погодили виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі 12 млрд доларів. Про це повідомив Reuters.

 Конгресмени дійшли відповідної угоди при обговоренні нового законопроекту про тимчасові витрати США. Один із джерел зазначив, що цим законом також виділять фінансування для переселення афганських біженців.

Раніше президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з пропозицією надати Україні нову екстрену військову та економічну допомогу у розмірі 11,7 млрд доларів.

Конгрес повинен у п'ятницю ухвалити закон про витрати, який також фінансуватиме широкий спектр програм уряду США.

Ще за темою

Місця
Україна США
Інше
Допомога
Події
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:36
Жителів захопленої частини півдня України окупанти хучть відправити на фронт
16:17
Путін доручив збудувати у Маріуполі військово-морське училище
13:11
СБУ повідомила про підозру організаторам псевдореферендуму на Донбасі
11:59
«ДНР» заявила про п'ятьох поранених внаслідок обстрілів за добу
11:17
У Маріуполі окупанти зруйнували будинок на бульварі Хмельницького
10:44
За добу війська РФ знищили на Донеччині 49 цивільних об'єктів
09:33
«ДНР»: Горлівка потрапила під обстріл, поранено двох дітей
08:51
Авіація ЗСУ за добу 33 рази вдарила по позиціях армії РФ на Донбасі — Гайдай
00:03
Нові абсурди «референдуму» — головне за день ►
22:56
Життя після «референдумів»: Що зміниться у політиці та на фронті ►
21:34
«ДНР» та «ЛНР» заявили, що на «референдумі» вже «проголосували» до 80% виборців
17:57
Просто сходити на концерт: У Херсоні бюджетників обманом зігнали на «референдум»
10:14
Колишній нардеп-регіонал загинув у Херсоні
00:02
Під Лиманом бої, центр Донецька під обстрілом — головне за день ►
13:23
Лавки, автомати та поквартирний обхід: «ДНР» та «ЛНР» показали другий день «референдуму»
Всі новини
22:56
Російські війська зруйнували аеропорт Кривого Рогу
22:47
Зеленський: Російський наступ на Донбасі — вбивство власних солдатів
21:39
Мобілізація в РФ: Зміни на фронті чи розвал країни ►
21:26
Аксьонов анонсував «контртерористичну операцію» після «референдумів»
20:39
ЗСУ знищили екіпажі кількох «Тигрів» на Донбасі
20:20
Ще 12 млрд доларів може отримати Україна від США
19:51
Центр Слов'янська зазнав російського обстрілу
19:20
Російські війська вдарили по центру Краматорська
18:33
Британія через псевдореферендуми ввела санкції проти Росії
18:01
Луганчанка стала чемпіонкою Європи з пауерліфтингу
17:33
Вибухи та стрілянина лунали у Маріуполі
16:49
Пригожин визнав, що створив «ПВК Вагнера»
16:36
Жителів захопленої частини півдня України окупанти хучть відправити на фронт
16:17
Путін доручив збудувати у Маріуполі військово-морське училище
16:03
У Слов'янську пролунала серія вибухів
Всі новини
ВІДЕО
Мобілізація в РФ: Зміни на фронті чи розвал країни ►
26 вересня, 21:39
Нові абсурди «референдуму» — головне за день ►
26 вересня, 00:03
Життя після «референдумів»: Що зміниться у політиці та на фронті ►
25 вересня, 22:56

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти