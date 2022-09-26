Еще 12 млрд долларов может получить Украина от США

Соединенные Штаты Америки предварительно согласовали выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 12 млрд долларов. Об этом сообщил Reuters.



Конгрессмены пришли к соответствующему соглашению при обсуждении нового законопроекта о временных расходах США. Один из источников отметил, что этим законом также выделят финансирование для переселения афганских беженцев.



Ранее президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с предложением предоставить Украине новую экстренную военную и экономическую помощь в размере 11,7 млрд долларов.



Конгресс должен в пятницу принять закон о расходах, который также будет финансировать широкий спектр программ правительства США.

