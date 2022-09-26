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Еще 12 млрд долларов может получить Украина от США

26 сентября 2022, 20:20

Еще 12 млрд долларов может получить Украина от США

Соединенные Штаты Америки предварительно согласовали выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 12 млрд долларов. Об этом сообщил Reuters.

Конгрессмены пришли к соответствующему соглашению при обсуждении нового законопроекта о временных расходах США. Один из источников отметил, что этим законом также выделят финансирование для переселения афганских беженцев.

Ранее президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с предложением предоставить Украине новую экстренную военную и экономическую помощь в размере 11,7 млрд долларов.

Конгресс должен в пятницу принять закон о расходах, который также будет финансировать широкий спектр программ правительства США.

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