«ЛНР»: Брянка потрапила під обстріл, загинуло троє людей, ще п'ять поранено

В окупованій Брянці внаслідок обстрілу сьогодні ввечері загинули троє людей, ще п'ять — поранені. Про це повідомляє сепаратистський сайт «ЛИЦ».



Зазначається, що всі загиблі та поранені — співробітники «Луганськгазу».



«Внаслідок обстрілу міста Брянка практично знищено будівлю місцевої газової ділянки», — запевняють у «ЛНР».



Також повідомляється, що постраждалих госпіталізували. Один з них перебуває у тяжкому стані.



Так званий «СЦКК ЛНР» повідомляє, що Брянка о 17:02 потрапила під обстріл з реактивної системи залпового вогню HIMARS. У місто прилетіло 12 ракет.





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