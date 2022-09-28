«ЛНР»: Зросла кількість загиблих через обстріл Брянки

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупованої Брянки зросла до чотирьох. Про це повідомляє так зване «МНС ЛНР».



Зазначається, що практично знищено ділянку міськгазу, пошкоджено навчальні корпуси та технічні майстерні Брянківського коледжу, навчально-виховного комплексу №10, школа мистецтв, багатоквартирні будинки та приватний сектор.



«Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 1983 року народження, госпіталізований до Алчевської центральної міської лікарні; загинуло чотири особи: чоловіки 1990, 1984, 1979, 1967 років народження. Усі — співробітники міськгазу», — заявили у «МНС».



Раніше повідомлялося, що в окупованій Брянці внаслідок обстрілу вчора ввечері загинули троє людей, ще п'ять — поранені.



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