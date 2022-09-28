ЗМІ: США виділяють військову допомогу Україні ще на 1,1 млрд доларів

США в середу оголосили про виділення Україні чергового траншу військової допомоги — на суму 1,1 млрд доларів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».



До пакету допомоги, зокрема, увійшли реактивні системи залпового вогню HIMARS, засоби боротьби з безпілотниками та бронетехніка. Постачання озброєнь розраховано на середньострокову та довгострокову перспективу.



Таким чином, загальний обсяг військової допомоги США Україні за час роботи адміністрації президента Джо Байдена становив приблизно 17 млрд доларів.



У свою чергу Associated Press раніше повідомляло, що пакет допомоги включатиме 18 установок HIMARS та боєприпаси до них, 12 систем Titan по боротьбі з безпілотниками, 300 автотранспортних засобів, десятки вантажівок та причепів для перевезення важкого обладнання, різні радари, засоби зв'язку та розвідувальну апаратуру, засоби виявлення вибухівки, запчастини. AP зазначало, що Україні може знадобитися один-два роки для отримання цих вантажів.