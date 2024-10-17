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Головне за день: Коли у ВСУ буде ескадрилья F-16. Армія РФ намагається прорватися біля Часов Яру

17 жовтня 2024, 23:22

Головне за день: Коли у ВСУ буде ескадрилья F-16. Армія РФ намагається прорватися біля Часов Яру

Політика

 Президент Володимир Зеленський заявив , що Україна ніколи не говорила про те, що готується створити ядерну зброю. Він наголосив, що іншої альтернативи, окрім НАТО, немає.

Влада України всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Про це повідомило німецьке видання Bild із посиланням на високопоставленого українського чиновника, який займається постачанням зброї.

Україна, швидше за все, не матиме повної ескадрильї винищувачів F-16 до кінця поточного року. Ймовірно, таку кількість літаків Україна отримає до весни чи літа наступного року. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Австралія оголосила про передачу Україні 49 танків M1A1 Abrams. Про це повідомили в уряді Австралії. Цей останній пакет військової допомоги, оцінений приблизно у 245 мільйонів доларів.

Суспільство

 Російські окупанти відкрили частину траси, яка з'єднає Ростов-на-Дону із захопленим Маріуполем, повідомили у прес-службі міськради. Вони назвали це «з'єднанням історичних регіонів РФ». За словами голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна, йдеться про автомобільну дорогу Р-280, яку окупанти назвали «Новоросія».

В окупованому Криму "націоналізували" підприємство ПАТ "Севастопольгаз". На підприємстві зараз призначено тимчасову «адміністрацію».

Вдова українського шоумена Сергія Сивохо, Тетяна, у перші роковини його смерті поділилася записом у Instagram, де показала могилу свого чоловіка та зазначила, що його поховали у Донецьку.

Бойові дії

 За даними OSINT-аналітиків ресурсу DeepState, Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі наступних населених пунктів Донецької області: селище Нью-Йорк; село Катеринівка; місто Селидове; село Новоселидівка.

У районі Часів Яру армія РФ намагається прорвати оборону українських військ.

Авіація РФ скинула три авіабомби на Курахове . Зафіксовано два влучання у дитячий навчальний заклад та пряме влучання у заклад культури, поранено одну людину.

У Марганці Дніпропетровської області в ході атаки поранено троє людей.

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