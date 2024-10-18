З російського полону звільнено Максима Буткевича — українського правозахисника, громадського діяча та військовослужбовця

Максим Буткевич. Фото: «Без кордонів»

З російського полону звільнили правозахисника, співзасновника Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича. Про це повідомив виданню ZMINA його батько Олександр Буткевич. Максим перебував у полоні з червня 2022 року. У березні минулого року його було засуджено «верховним судом» угруповання «ЛНР» до 13 років ув'язнення.

За словами батька, йому зателефонували з Координаційного штабу та повідомив, що його сина обміняли внаслідок обміну військовополоненими і він перебуває на території України.

За інформацією видання «Важливі історії», також в Україну повернувся військовослужбовець «Азова» Владислав Андріанов. Про це повідомила у соцмережах його наречена — звільнена з російського полону у травні слідчий із Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Вони потрапили в полон, коли ЗС РФ захопили «Азовсталь» навесні 2022 року.

Ймовірно, в рамках цього обміну мала повернутися додому українська журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні. Про її смерть стало відомо 10 жовтня.

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ повідомило, що Україна та Росія зробили сьогодні обмін військовополоненими у форматі 95 на 95. Посередницьку допомогу в обміні надали Об'єднані Арабські Емірати.

Влада України обмін офіційно не підтверджувала.