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Армія РФ просунулася біля чотирьох населених пунктів Донецької області — DeepState

Оновлено
17 жовтня 2024, 09:41

Армія РФ просунулася біля чотирьох населених пунктів Донецької області — DeepState

Відзначено просування російських військ у Донецькій області. Карта: DeepState Відзначено просування російських військ у Донецькій області. Карта: DeepState

За даними українського командування, на Покровському напрямку росіяни втратили 155 осіб особового складу вбитими та пораненими. Також втрачено велику кількість військової техніки, включаючи танк та міномети.

У той же час, згідно з даними OSINT-аналітиків ресурсу DeepState, Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі наступних населених пунктів Донецької області: селище Нью-Йорк; село Катеринівка; місто Селидове; село Новоселидівка.

Разом з тим, за даними DeepState, Сили оборони України відновили позиції в районі Липців Харківської області недалеко від кордону з РФ.

Раніше повідомлялося, що з метою уникнути загрози потрапити в оточення, українські військові будуть змушені залишити місто Селидове Донецької області. Про це пише експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

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