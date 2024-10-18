Опубліковано відео, де північнокорейські солдати отримують спорядження в Росії

Український Центр стратегічних комунікацій опублікував відео, на якому, як стверджується, солдати із КНДР отримують спорядження.

Зазначається, що кадри знято на Сергіївському полігоні в Приморському краї РФ не більше ніж 48 годин тому.

Раніше розвідка Південної Кореї з'ясувала, що Північна Корея направить на війну в Україні 12 тисяч військових, включно з підрозділами спецназу.

Нагадаємо, у російських Z-каналах масово поширюють перші відео, як стверджується, із північнокорейськими військовими на одному з військових полігонів РФ.

Де і коли знято відео невідомо, підтверджень їхньої справжності немає.

Тим часом українські OSINT-експерти з'ясували, що відео з ймовірними військовослужбовцями з КНДР було знято на полігоні в Сергіївці Приморського краю Росії.