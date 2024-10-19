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«Нам зараз важливо, аби не було третього десятиріччя війни», — Віталій Портников

19 жовтня 2024, 18:15

«Нам зараз важливо, аби не було третього десятиріччя війни», — Віталій Портников

Віталій Портников. Фото: Новини Донбасу Віталій Портников. Фото: Новини Донбасу

Президент України Володимир Зеленський правий у тому, що багато чого в російсько-українській війні залежить від союзників Києва. 

Так «Новинам Донбасу» під час «Донбас медіа форуму» прокоментував «мирний план» Володимир Зеленського журналіст та публіцист Віталій Портников.

«Це ж не зовсім план. Я б сказав, набір пропозицій до наших союзників. Це важливо. Ми всі погоджуємось, що якщо прискорити євроатлантичну інтеграцію України, якщо дати Україні більше зброї, більше засобів протиповітряної оборони, якщо погодитись із тим, що Україна є вагомою частиною Європи, це все швидко буде розвиватись. Швидше, ніж зараз. Питання в тому, як на це відреагують на Заході», — вважає Віталій Портников.

В той же час, на думку Віталія Портникова, зі свого боку Україна теж може багато чого робити. Але навіть якщо говорити про мобілізацію людей на фронт, то тут теж є нюанси.

«Якщо ми воюємо західною зброєю, то навіть якщо ми мобілізуємо наших громадян, то ми ж маємо якусь зброю їм давати, щоб вони захищались від росіян. Вони ж не можуть воювати палицями. Якщо ми хочемо, щоб у нас була своя зброя, нам потрібні інвестиції. Якщо наша економіка зруйнована, ми можемо її виробляти, але знову-таки потрібні інвестори. Це все реальні та логічні речі», — коментує Віталій Портников.

Журналіст вважає, що однією з проблем в Україні залишається корупція, але її подолання не означає перемоги над Росією.

«З безладом державного керування треба боротись, але ми знаходимось не в дуже великій, 25-28-ми мільйонній країні зі зруйнованою економікою та частково зруйнованою інфраструктурою, проти якої воює країна, на території якої війни немає та не було. І на якій 130 мільйонів населення, величезний запас ядерної зброї, величезний запас зброї і союзники, які весь час виробляли ракети, снаряди та безпілотники. І це реальний розклад сил. Має Захід взяти участь в тому, щоб змінити цей розклад сил? Я думаю, має. Чи змінить це швидко ситуацію? Ні. Це дасть можливість Україні витримати наступні десятиріччі цієї війни. Тому що це було перше десятиріччя, а ми вступаємо в друге. І нам важливо, щоб не було третього», — вважає Віталій Портников.

16 жовтня президент Володимир Зеленський у Верховної Ради вперше публічно представив «план перемоги». Він складається з чотирьох пунктів та додаткового — післявоєнного.

Переможемо цензуру разом!

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