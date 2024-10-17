В окупованому Криму «націоналізували» підприємство ПАТ «Севастопольгаз»

Підприємство ПАТ «Севастопольгаз» у захопленому росіянами Криму «націоналізували». Про це сьогодні повідомило видання ASTRA з посиланням на губернатора Севастополя Михайла Развожаєва.

Видання також опублікувало скріншоти відповідних документів.

За словами Развожаєва, «сьогодні вранці на засіданні Уряду, яке відбулося у закритому режимі, ухвалили рішення про перехід власності українських олігархів — ПАТ «Севастопольгаз» у державну власність. Це була велика та дуже складна робота. Дякую особисто директору ФСБ Росії Олександру Васильовичу Бортнікову та генеральному прокурору Росії Ігорю Вікторовичу Краснову та силові відомства Севастополя та Криму.

«На підприємстві зараз призначено тимчасову адміністрацію з числа співробітників нашого ГУПу «Севастопольгаз», сформовану Урядом. Вони повністю володіють ситуацією, знають предмет, систему та всі нюанси. Стабільна робота підприємства забезпечена», — заявив призначений РФ «губернатор» Севастополя.