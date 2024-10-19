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Вранці у російському Санкт-Петербурзі чули вибухи: місцеві ЗМІ пишуть про атаку БПЛА

19 жовтня 2024, 11:37

Вранці у російському Санкт-Петербурзі чули вибухи: місцеві ЗМІ пишуть про атаку БПЛА

З російського Санкт-Петербурга повідомляють про ранкову атаку безпілотників. Фото: ASTRA З російського Санкт-Петербурга повідомляють про ранкову атаку безпілотників. Фото: ASTRA

Близько 7 години ранку 19 жовтня жителі російського Санкт-Петербурга повідомили, що чули вибухи. Про це сьогодні пишуть РосЗМІ.

«У Санкт-Петербурзі 19 жовтня було збито безпілотника. Про це «Фонтанці» повідомили в екстрених службах. За наданою інформацією, БПЛА був збитий силами протиповітряної оборони. Загроз для населення немає», — пише місцеве видання «Фонтанка».

У мережі з'явилося відео моментів вибухів.

Також жителі повідомляють, що у Виборзькому та Приморському районах у Петербурзі зникла електрика.

У «Росмережі Лененерго» «Фонтанці» розповіли, що сталося технологічне порушення на обладнанні 110 кВт.

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