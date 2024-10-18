У МОН відповіли, скільки дітей з окупованих територій навчаються в українських школах

На тимчасово захоплених територіях продовжують навчатися за українською системою понад 40 тисяч дітей. Про це повідомила заступник міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова, передає РБК-Україна.



В освітньому відомстві зазначають, що після окупації є навчальні заклади, які переїхали фізично, але юридично числяться там, де перебували.



Зокрема, за словами Кузьмичової, школа з Енергодару Запорізької області функціонує віртуально у Києві, педагоги проводять уроки дистанційно. Деякі діти мешкають за кордоном або в інших містах України, а деякі учні продовжують залишатися в окупованому місті.

«Для цих дітей внесено зміни у положення про індивідуальну форму освіти. Зокрема в частині педагогічного патронажу. І для дитини за цією формою вчитель будує індивідуальний графік навчання, що дозволяє підлаштовувати його під потреби дитини», — заявила вона.



Раніше ми писали, що на окупованій території Донецької області у підрозділах у справах неповнолітніх перебувають на обліку 263 особи, з них 16 — за «дії екстремістського характеру».