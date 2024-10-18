На Донеччині загарбники розстріляли беззбройного українського військового — прокуратура

На Бахмутському напрямку на Донеччині російські окупанти розстріляли, ймовірно, пораненого військовослужбовця ЗСУ. Про це сьогодні повідомила Донецька обласна прокуратура. За цим фактом розпочато розслідування.

Зазначається, що, за оперативними даними, під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, отримав поранення. Через деякий час будівлю, в якій він перебував, захопили російські військові, а його взяли в полон.

Беззбройного українця, який лежав на землі, вони розстріляли. Попередньо це сталося 6 вересня 2024 року, близько 10:00 поблизу Фенольного заводу на території селища Нью-Йорк.

«Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські солдати розстріляли дев'ять українських військовополонених у Курській області РФ.