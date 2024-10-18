Відео з ймовірними північнокорейськими військовими знято на полігоні в Приморському краї РФ — українські експерти

Українські експерти з'ясували, що північнокорейські військовослужбовці прибули на полігон в Приморському краї Росії. Колаж: КіберБорошно/Тelegram

У російських Z-каналах масово розповсюджують перші відео, як стверджується, із північнокорейськими військовими на одному з військових полігонів РФ. Де і коли знято відео невідомо, підтверджень їхньої справжності немає, повідомляє видання ASTRA.

Тим часом українські OSINT-експерти з'ясували, що відео з ймовірними військовослужбовцями з КНДР було знято на полігоні в Сергіївці Приморського краю Росії.

Раніше голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що Росія планує офіційно представляти військових із КНДР як російських військовослужбовців бурятського походження.

Президент України Володимиров Зеленський, виступаючи у Брюсселі напередодні, заявив про 10 тисяч військових із КНДР, які можуть бути задіяні у війні.

Глава ГУР Кирило Буданов сьогодні заявив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців зараз проходять бойову підготовку на сході Росії і будуть відправлені на бойові позиції вже 1 листопада. Раніше розвідка Південної Кореї з'ясувала, що Північна Корея направить на війну в Україні 12 тисяч військових, включно з підрозділами спецназу.

Росія перекидання військових із Північної Кореї до РФ не підтверджувала.

Раніше спікера Кремля Дмитра Пєскова запитали, чи РФ воюватиме на боці Північної Кореї, якщо та вступить у війну з Південною. Пєсков відповів, що договір між Росією та КНДР передбачає поглиблену співпрацю в усіх сферах, включаючи сферу безпеки.