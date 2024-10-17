З окупації в Україну повернули ще двох жінок

Із тимчасово окупованих територій в Україну вдалося повернути ще двох жінок. Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Україні вдалося повернути із тимчасово окупованих територій ще двох жінок. Одну з них росіяни утримували проти її волі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Нещодавно вдалося успішно організувати евакуацію двох жінок, одна з яких тривалий час перебувала у незаконному утриманні росіянами. Після цього вона пройшла процес лікування та відновлення», — повідомив Лубінець.

Він зазначив, що всі ці роки рідні невпинно шукали можливості для повернення жінки, зокрема звернулися до Офісу омбудсмена за допомогою.

«З огляду на те, що здоров'я українки погіршилося після незаконного позбавлення волі, вона потребує постійної підтримки. Тому разом із нею евакуювалася сестра, забезпечуючи необхідну психологічну та фізичну допомогу», — додав омбудсмен.

Нагадаємо, РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей, є високий ризик депортації ще 1,5 мільйонів дітей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.