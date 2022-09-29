Число загиблих від ракетного удару у Дніпрі зросло до чотирьох

Оновлено
29 вересня 2022, 13:39

Число загиблих від ракетного удару у Дніпрі зросло до чотирьох

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру вночі 29 вересня зросла до чотирьох людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї дитини. На даний момент нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни вбили двох дорослих та двох дітей – 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку», - йдеться у повідомленні.

Ракетні удари по Дніпру російські окупанти завдали вночі. Було відомо про загибель трьох людей, у тому числі дитини, та поранення п'ятьох, у тому числі 12-річної дівчинки. Повністю зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових, а також ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.

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