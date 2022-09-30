Кількість загиблих внаслідок удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі збільшилося до 26

30 вересня 2022, 18:13

Кількість загиблих внаслідок удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі збільшилося до 26

Число загиблих внаслідок ракетного удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі збільшилося до 26 осіб, 85 отримали поранення. Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє «Укрінформ».

«Сьогодні зібралося тут близько 50 машин і вони накопичувалися з кожною хвилиною. О 7:12 відбувся приліт ракет С-300. Три прильоти з невеликим інтервалом, які забрали життя 26 осіб, у тому числі 2 дітей - 11-річного Максима та 14-річної Валерії. Також загинула їхня мама. А їхня 3-річна сестричка у лікарні. За нею їдуть бабуся та дідусь зі Львівської області», - зазначив він.

Монастирський додав, що громадяни України щодня о 7-й ранку збиралися в колону, щоб з'їздити на захоплену територію до своїх будинків, до своїх батьків, дітей.

«Фактично сьогодні свідомо було завдано цих ударів. Тут немає жодного військового об'єкту, тут лише цивільні люди. Цей удар був абсолютно чітко спланований», – додав Монастирський.

За його даними, противник випустив ракети С-300 по Запоріжжю, попередньо, за напрямом Токмака, час прильоту ракети становить 40 секунд.

1 жовтня у Запоріжжі та області оголошено днем жалоби.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував те, що сталося в Запоріжжі, і опублікував фото наслідків російської атаки.

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