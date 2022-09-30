Білий дім: Зараз не час вступу України до НАТО

У США прокоментували подання Україною заявки на членство в НАТО у прискореному порядку. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.



«Наразі не час для проведення процесу прийняття України до НАТО», – сказав він.



На його думку, найкращий шлях підтримки України – практична підтримка «на землі». А вже процес у Брюсселі краще буде реалізувати іншим часом. При цьому він наголосив, що США не відмовляються від підтримки політики «відчинених дверей» для НАТО.



«Усі рішення про вступ мають вирішуватися між 30 країнами-членами та державами, які бажають приєднатися», - додав Салліван.



Сьогодні президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив , що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.



Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг відповів на заявку України про членство в альянсі.



Канада та країни Балтії заявили про підтримку заявки України на вступ до НАТО.