Росія заблокувала евакуацію українців, зокрема сотень мешканців Маріуполя, на кордоні з Естонією. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його інформацією, критична ситуація склалася на пункті пропуску у районі Івангорода.



«ФСБ проводить фільтрацію до перетину кордону та потрапляння в пункт переходу. Люди чекають в черзі вже шосту добу в абсолютно нелюдських умовах. Також повідомляють по затримання, факти заборони перетину з боку росії. Те, що ми бачили протягом літа в Маріуполі зараз відбувається в Івангороді. Ситуація погіршується великою кількістю росіян, що намагаються втекти. Тому, прикордонники та фсб в першу чергу «обслуговує» росіян», — написав Андрющенко.

29 вересня про те, що росіяни через свої кордони не пускають до Латвії близько 1000 українських біженців, повідомляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



