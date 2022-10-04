РФ не выпускает сотни мариупольцев на границе с Эстонией — Андрющенко

Россия заблокировала эвакуацию украинцев, в том числе сотен жителей Мариуполя, на границе с Эстонией. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По его информации, критическая ситуация сложилась на пункте пропуска в районе Ивангорода.



«ФСБ производит фильтрацию до пересечения границы и попадания в пункт перехода. Люди ждут в очереди уже шестые сутки в совершенно бесчеловечных условиях. Также сообщают про задержания, факты запрета пересечения со стороны России. То, что мы видели в течение лета в Мариуполе, сейчас происходит в Ивангороде. Ситуация усугубляется большим количеством россиян, пытающихся скрыться. Поэтому пограничники и ФСБ в первую очередь «обслуживает» россиян», — написал Андрющенко.

29 сентября о том, что россияне через свои границы не пускают в Латвию около 1000 украинских беженцев сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



