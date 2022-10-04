У Путіна відреагували на офіційну відмову України від переговорів

У Кремлі збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією або його зміни. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає «РБК».



«Щоб вести переговори, потрібні дві сторони... Тепер чекатимемо або зміни позиції нинішнього президента, або, можливо, дочекаємось майбутнього президента України», - сказав він.



Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня у відповідь на анексію Росією українських територій. У документі йдеться про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів з Путіним та санкції проти РФ.