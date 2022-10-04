Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів з Путіним

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня у відповідь на анексію Росією українських територій. Відповідний указ №679/2022 опубліковано на сайті президента.



У рішенні РНБО констатується неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.



Також рішенням відомства схвалено текст звернення президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору.



Кабміну доручено підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи забезпечення безпеки на основі багатосторонніх та двосторонніх угод України, спрямованих на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечує гарантовану відсіч збройній агресії РФ, посилення військової підтримки України, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу та суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної та колективної підготовки українських військовослужбовців.



«В умовах ескалації з боку РФ Кабінету Міністрів України забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні», - йдеться у тексті рішення.



Верховній Раді рекомендовано прискорити ухвалення відповідних законопроектів про належне санкційне та інше реагування на ескалацію з боку РФ.