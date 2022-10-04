Гайдай анонсував евакуацію жителів із Луганської області

Найближчим часом влада проситиме мешканців окупованих територій евакуюватися, щоб не постраждати при контрнаступі українських сил. Про це заявив Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації.



«Сподіваємося, що вже найближчим часом розпочнеться деокупація Луганської області, і ми зможемо заходити та працювати над відновленням життєдіяльності наших громад», - сказав Гайдай.



Проте навіть після деокупації зимувати люди зможуть лише у селах, зазначив Гайдай.



«Після деокупації містяни не залишаться на зиму. Людей запустимо лише на короткий час – подивитись будинок, взяти речі… Опалювальний період там неможливо забезпечити, там усе розбито. І навіть за всіх фінансових можливостей все одно потрібно буде кілька місяців відновлювати опалення», – сказав голова ОВА.



В даний час Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.