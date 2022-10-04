Гайдай анонсировал эвакуацию жителей из Луганской области

В ближайшее время власти будут просить жителей оккупированных территорий эвакуироваться, чтобы не пострадать при контрнаступлении украинских сил. Об этом заявил Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации.
«Надеемся, что уже в ближайшее время начнется деоккупация Луганской области, и мы сможем заходить и работать над возобновлением жизнедеятельности наших громад», - сказал Гайдай.
Он также добавил, что российские войска готовятся к обороне, минуют территорию Луганщины.
Однако даже после деоккупации зимовать люди смогут только в селах, отметил Гайдай.
«После деоккупации горожане не останутся на зиму. Людей запустим только на короткое время – посмотреть дом, взять вещи… Отопительный период там невозможно обеспечить, там все разбито. И даже при всех финансовых возможностях все равно нужно будет несколько месяцев восстанавливать отопление», – сказал председатель ОВА.
В настоящее время Луганская область почти полностью находится под оккупацией войск РФ.