Гайдай анонсировал эвакуацию жителей из Луганской области

В ближайшее время власти будут просить жителей оккупированных территорий эвакуироваться, чтобы не пострадать при контрнаступлении украинских сил. Об этом заявил Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации.



«Надеемся, что уже в ближайшее время начнется деоккупация Луганской области, и мы сможем заходить и работать над возобновлением жизнедеятельности наших громад», - сказал Гайдай.



Он также добавил, что российские войска готовятся к обороне, минуют территорию Луганщины.



Однако даже после деоккупации зимовать люди смогут только в селах, отметил Гайдай.



«После деоккупации горожане не останутся на зиму. Людей запустим только на короткое время – посмотреть дом, взять вещи… Отопительный период там невозможно обеспечить, там все разбито. И даже при всех финансовых возможностях все равно нужно будет несколько месяцев восстанавливать отопление», – сказал председатель ОВА.



В настоящее время Луганская область почти полностью находится под оккупацией войск РФ.