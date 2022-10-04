Окупанти запровадили в Енергодарі комендантську годину

В Енергодарі Запорізької області з 4 жовтня окупанти запровадили комендантську годину.



Як повідомляють російські «РИА Новости», вона діятиме з 20:00 до 06:00. Зазначається, що таке рішення ухвалено «з метою безпеки».

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