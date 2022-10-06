ЗСУ звільнили від загарбників понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини

На сьогоднішній день Збройні сили України звільнили вже понад 400 кв. км територій Херсонської області та просуваються далі. Про це на брифінгу розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



«У нас успіхи досить переконливі. Напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів. І ми рухаємося далі», – сказала вона.



Станом на 5 жовтня державний прапор України піднято у восьми населених пунктах Бериславського району Херсонщини.