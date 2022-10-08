Енергетики за добу повернули світло понад 8 тисячам сімей на Донеччині

Минулої доби аварійно-ремонтні бригади «ДТЕК Донецькі електромережі» змогли провести низку ремонтних робіт у Бахмутському районі. Це дозволило повернути світло понад 8 тисячам домогосподарств у двох населених пунктах, які знеструмлені через постійні обстріли, повідомляє прес-служба компанії.



«Протягом доби спеціалістам ДТЕК Донецькі електромережі вдалося повністю або частково повернути світло до двох населених пунктів Торецької громади. Таким чином 8163 сім'ї у Бахмутському районі знову зі світлом», — йдеться у повідомленні.



За даними «ДТЕК Донецькі електромережі», наразі без електропостачання залишаються 79 населених пунктів, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових. Найскладніші напрями — Бахмутський, Авдіївський, Торецький, Мар'їнський та Лиманський.



У компанії зазначають, що постійні бойові дії викликають дедалі масштабніші пошкодження електромереж та обладнання, але незважаючи на це, енергетикам вдається проводити відновлення там, де стихають обстріли та дозволяють військові.

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