Зеленський: Терор проти цивільних є відмовою Росії від справжніх переговорів

09 жовтня 2022, 23:22

Зеленський: Терор проти цивільних є відмовою Росії від справжніх переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмову Росії від мирних переговорів.

«Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які тільки цього тижня, за час з 3 жовтня, забрали життя вже щонайменше 43 людина», — сказав він в відеообігу у неділю.

«А ще були удари по Харкову, по містах Донбасу, іншим містам України... Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари. Абсолютна більшість із них — щодо громадянської інфраструктури України, цивільних людей», — додав він.

На думку Зеленського, «постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів».

«Терор — це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні — це один із найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всій міжнародній спільноті», — заявив він.

«Необхідне офіційне визнання Росії державою- , потрібні обмеження будь-яких економічних контактів із будь-якими російськими суб'єктами. Потрібне чітке засудження всіх рівнях кожного ескалаційного кроку Росії — від терористичних ударів до злочинної спроби анексії нашої території. Відповідна резолюція днями розглядатиметься Генасамблеєю ООН. Ми побачимо щодо голосування, хто і як ставиться до терористів насправді», — сказав Зеленський.

Він закликав «прискорити надання Україні ефективних систем протиповітряної оборони. Саме переговори про надання таких систем ППО, саме переговори про збільшення оборонної, політичної та фінансової підтримки України — це і є єдиний переговорний формат, який може реально наблизити світ».

Зеленський подякував усім, хто допомагає нам протистояти терору. Дякую всім, хто воює та працює задля повернення Україні миру та кожному українцю — гарантій права на життя та безпеку. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору».

Ще за темою

Люди
Володимир Зеленський
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:08
Наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя — головне за день ►
23:48
Вибухи у Криму, Донецьку та Іловайську — головне за день ►
18:31
Хто підірвав Кримський міст: версії ►
16:50
Кримський міст відкрили для руху легкових автомобілів
16:22
У Донецьку через обстріл загинули двоє людей
14:19
Вибух на Кримському мосту: Загинули щонайменше троє людей
13:08
У Донецьку — «прильоти» у мікрорайоні Мирний, горить друкарня
12:49
ЗМІ: Підрив Кримського мосту — спецоперація СБУ
10:57
«ДНР»: Через обстріли поранено жінку в Донецьку та чоловіка в Ясинуватій
10:31
Окупанти повністю знеструмили Запорізьку АЕС
10:13
Момент вибуху на Кримському мосту потрапив на відео
08:54
В Іловайську — вибух та пожежа на залізничній станції
08:14
Кримський міст горить. Зруйновано частину переправи
23:45
У звільнених Лимані та Святогірську знаходять тіла загиблих ►
17:00
Окупований Енергодар під обстрілами: зникла електрика та водопостачання - міський голова
Всі новини
00:08
Наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя — головне за день ►
23:22
Зеленський: Терор проти цивільних є відмовою Росії від справжніх переговорів
22:10
Глава Слідкому РФ назвав «дивний» маршрут вантажівки, яка вибухнула на Кримському мості
20:35
Путін звинуватив спецслужби України у підриві Кримського мосту
19:34
Помер колишній воротар «Шахтаря» Юрій Дегтерьов
18:54
Атака по Запоріжжю: Число загиблих зросло до 13 осіб, майже 90 поранених
16:19
Туреччина хоче організувати переговори між Росією та країнами Заходу — ЗМІ
16:00
Путін збирає Радбез після вибухів на Кримському мосту
15:41
ЗСУ вже звільнили 7 сіл на Луганщині
14:36
Поліція ексгумувала 20 тіл на місці масового поховання у Лимані
13:30
Директор Попаснянського ліцею загинув на фронті
12:50
Підготовка мобілізованих оккупантів проводиться в Сєвєродонецьку — Гайдай
11:26
Втрати окупантів за добу в Україні становили майже півтисячі військових
11:05
Вибух на Кримському мості вплине на війну — британська розвідка
09:42
«ДНР» заявила про обстріли: загинули троє мирних жителів
Всі новини
ВІДЕО
Наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя — головне за день ►
10 жовтня, 00:08
Путін звинуватив спецслужби України у підриві Кримського мосту
09 жовтня, 20:35
Атака по Запоріжжю: Число загиблих зросло до 13 осіб, майже 90 поранених
09 жовтня, 18:54

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама