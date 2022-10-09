Зеленський: Терор проти цивільних є відмовою Росії від справжніх переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмову Росії від мирних переговорів.



«Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які тільки цього тижня, за час з 3 жовтня, забрали життя вже щонайменше 43 людина», — сказав він в відеообігу у неділю.



«А ще були удари по Харкову, по містах Донбасу, іншим містам України... Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари. Абсолютна більшість із них — щодо громадянської інфраструктури України, цивільних людей», — додав він.



На думку Зеленського, «постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів».



«Терор — це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні — це один із найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всій міжнародній спільноті», — заявив він.



«Необхідне офіційне визнання Росії державою- , потрібні обмеження будь-яких економічних контактів із будь-якими російськими суб'єктами. Потрібне чітке засудження всіх рівнях кожного ескалаційного кроку Росії — від терористичних ударів до злочинної спроби анексії нашої території. Відповідна резолюція днями розглядатиметься Генасамблеєю ООН. Ми побачимо щодо голосування, хто і як ставиться до терористів насправді», — сказав Зеленський.



Він закликав «прискорити надання Україні ефективних систем протиповітряної оборони. Саме переговори про надання таких систем ППО, саме переговори про збільшення оборонної, політичної та фінансової підтримки України — це і є єдиний переговорний формат, який може реально наблизити світ».



Зеленський подякував усім, хто допомагає нам протистояти терору. Дякую всім, хто воює та працює задля повернення Україні миру та кожному українцю — гарантій права на життя та безпеку. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору».