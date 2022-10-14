Резолюція ПАРЄ про терористичний режим у Росії — головне за день ►

14 жовтня 2022, 00:24

Резолюція ПАРЄ про терористичний режим у Росії — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Донецьк та Горлівка під вогнем.
  • Окупанти атакували Бахмут та мінують Сватове. У Миколаєві С-300 зруйнувала хату.
  • Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій країни засудили російські псевдореферендуми на українських теренах.
  • Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію щодо визнання російського режиму терористичним.
  • Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва РФ із проханням «допомогти в організації виїзду мешканців області через регулярні обстріли».

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