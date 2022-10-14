Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Донецьк та Горлівка під вогнем.
- Окупанти атакували Бахмут та мінують Сватове. У Миколаєві С-300 зруйнувала хату.
- Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій країни засудили російські псевдореферендуми на українських теренах.
- Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію щодо визнання російського режиму терористичним.
- Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва РФ із проханням «допомогти в організації виїзду мешканців області через регулярні обстріли».