Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Донецьк та Горлівка під вогнем.

Окупанти атакували Бахмут та мінують Сватове. У Миколаєві С-300 зруйнувала хату.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій країни засудили російські псевдореферендуми на українських теренах.

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію щодо визнання російського режиму терористичним.

Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва РФ із проханням «допомогти в організації виїзду мешканців області через регулярні обстріли».