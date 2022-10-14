Хлопчик помер у лікарні: У Миколаєві жертвами вчорашнього обстрілу стали семеро людей

У Миколаєві внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару по місту загинули семеро людей. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.



«Аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерховому житловому будинку після нічних обстрілів 13 жовтня продовжуються. Усього з-під завалів деблоковано п'ятьох людей, врятований 11-річний хлопчик помер у лікарні», — розповіли в ОВА.



Там додали, що також рятувальники деблокували тіло співробітника Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України з-під завалів човникової станції.

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