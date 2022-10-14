Мальчик умер в больнице: В Николаеве жертвами вчерашнего обстрела стали семь человек

В Николаеве в результате вчерашнего массированного ракетного удара по городу погибли семь человек. Об этом сообщает областная военная администрация.



«Аварийно-спасательные работы в пятиэтажном жилом доме после ночных обстрелов 13 октября продолжаются. Всего из-под завалов деблокированы пять человек, спасенный 11-летний мальчик скончался в больнице», — рассказали в ОВА.



Там добавили, что также спасатели деблокировали тело сотрудника Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины из-под завалов челночной станции.

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