З портів України вийшли 3 судна із зерном на борту — Мінінфраструктури

Три судна з 84 тисячами тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси у рамках дії «Зернової ініціативи». Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Зазначається, що кораблі прямують споживачам в Африці та Азії.

«Серед них балкери SUPER ARSENAL, який доставить 27,5 тис. тонн кукурудзи до Тунісу, та SEA LUCK, який доставить 13,5 тис. тонн пшениці до Алжиру», – повідомили в уряді України.

У Міністерстві інфраструктури також повідомили, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством у рамках дії «Зернової ініціативи» експортовано 7,4 млн. тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 334 судна із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

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