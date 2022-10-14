Из портов Украины вышли 3 судна с зерном на борту — Мининфраструктуры

Три судна с 84 тысячами тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в рамках действия «Зерновой инициативы». Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Отмечается, что корабли направляются потребителям в Африке и Азии.

«Среди них балкеры SUPER ARSENAL, которые доставят 27,5 тыс. тонн кукурузы в Тунис и SEA LUCK, которые доставят 13,5 тыс. тонн. тонн пшеницы в Алжире», - сообщили в правительстве Украины.

В Министерстве инфраструктуры также сообщили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием в рамках действия «Зерновой инициативы» экспортировано 7,4 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 334 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.