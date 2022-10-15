На полігоні у Білгородській області сталася стрілянина, 11 убитих

На полігоні в Білгородській області сталася стрілянина, внаслідок якої 11 людей було вбито та 15 поранено. Про це повідомляє міноборони Росії, передають російські ЗМІ.



Там інцидент назвали «терактом», який скоїли «двоє громадян однієї із країн СНД».



«Під час заняття з вогневої підготовки з добровольцями, які готуються до спецоперації, терористи обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу. Вогнем у відповідь двоє терористів на полігоні ЗВО знищені, на місці теракту працюють правоохоронні органи», — заявили в міноборони РФ.



За інформацією російського видання SOТА, стрілянина в Білгородській області сталася на полігоні у селищі Солоті. Про це повідомило джерело серед родичів мобілізованих.



Як пише видання, на цьому полігоні перебувало понад 100 осіб з Брянської області, які категорично відмовлялися від відправлення під Лиман на Донеччині. Військове керівництво більше тижня намагалося вмовити їх вирушити на штурм міста.

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