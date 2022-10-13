У Білгороді знову пожежа і чути вибухи

13 жовтня 2022, 20:12

У Білгороді знову пожежа і чути вибухи

У Білгороді (прикордонне місто РФ) чути вибухи. Очевидці повідомляють про пожежу, ймовірно, у районі цукрового заводу.

На опублікованих фото видно вогонь та стовп диму. Причину пожежі не названо, місцева влада не коментує те, що відбувається в місті.

Вдень 13 жовтня у Білгороді було зруйновано частину багатоповерхівки. Шматки бетону впали вниз. Як пишуть численні очевидці у соцмережах, був «приліт». Йому передували звуки, схожі на працююче ППО. Пізніше в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що під час спроби окупантів обстріляти Харків три ракети самоліквідувалися, уламки однієї з них впали на житловий будинок.

Губернатор В'ячеслав Гладков прокоментував денний приліт. За його словами, «постраждалих від влучення ракети до житлового будинку немає», технічний поверх будівлі зруйнований, але не критично для будинку. Російські чиновники звинувачують Україну в обстрілі.

10 жовтня Україна зазнала масованої ракетної атаки російської армії. Противник б'є по об'єктам енергетичної інфраструктури, у деяких регіонах спостерігаються перебої зі світлом.

11 жовтня у Шебекіно Білгородської області спалахнула підстанція — губернатор В'ячеслав Гладков звинуватив у цьому ЗСУ. 12 жовтня у Білгороді спрацювала система протиповітряної оборони (ППО).

Раніше, 15 вересня, на митному терміналі в селі Нехотіївка в Білгородській області РФ сталася пожежа. У ніч із 2 на 3 липня у російському Білгороді пролунало кілька вибухів.

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