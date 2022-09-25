Зеленський: Ядерний шантаж Путіна – не блеф, його треба стримувати

25 вересня 2022, 21:59

Зеленський: Ядерний шантаж Путіна – не блеф, його треба стримувати

Погрози президента Росії Володимира Путіна про застосування ядерної зброї можуть бути реальністю і зараз світова спільнота стримує цю загрозу. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.

Він зазначив, що зараз росіяни окупували Запорізьку АЕС в Енергодарі, що складається із шести блоків «розміром із шість Чорнобильських АЕС».

«Можливо, вчора це був блеф. Наразі це може бути реальністю. Погляньмо, що таке сучасне застосування ядерної зброї чи ядерний шантаж? Він [Путін] націлився і зайняв нашу АЕС та місто Енергодар. Ця атомна станція складається із шести блоків... Кілька днів тому почали стріляти по іншій атомній електростанції, Південноукраїнській АЕС. Ракета потрапила до району, який знаходився за 300 метрів від АЕС», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що таким чином Путін «хоче налякати весь світ».

«Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує. Я думаю, що світ стримує його та стримує цю загрозу. Ми повинні продовжувати чинити на нього тиск і не дозволяти йому продовжувати», — наголосив Зеленський.

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