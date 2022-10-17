В Офісі президента запропонували вигнати РФ із G20

В Офісі президента запропонували вигнати Росію із G20. Про це у своєму Twitter написав радник голови ОП Михайло Подоляк.



«Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20. Час покласти край ru-лицемірству. Рф має бути вигнана з усіх майданчиків», - написав він.

Раніше народний депутат від партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що влада планує ускладнити логістику Ірану через допомогу РФ у війні проти України.