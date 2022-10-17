В Офисе президента предложили выгнать РФ из G20

В Офисе президента предложили выгнать Россию из G20. Об этом в своём Twitter написал советник главы ОП Михаил Подоляк.



«Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организовует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20. Пора положить конец российскому лицемерию. Россия должна быть изгнана со всех площадок», - написал он.

Ранее народный депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что власти планируют усложнить логистику Ирану из-за помощи РФ в войне против Украины.